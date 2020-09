Pandemia destruiu pelo menos 100 mil postos de trabalho em Portugal

A taxa de desemprego subiu em Agosto para os 8,1 por cento. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, havia no mês passado cerca de 417 mil pessoas sem trabalho.



São dados reveladores do impacto da pandemia na economia portuguesa. Em Março, quando a crise começou, havia em Portugal cerca de 317 mil desempregados.



Em Agosto esse número disparou então para os 417 mil. Ou seja, desde o início da pandemia houve pelo menos 100 mil postos de trabalho já destruídos em Portugal.