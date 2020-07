Pandemia e crise económica. "O que vem aí é muito penoso".

O presidente da Associação Comercial do Porto esteve na edição desta segunda-feira do Jornal da Tarde. Nuno Botelho comentou a sondagem da Universidade Católica para a RTP e o jornal Público, mostrando-se de acordo com o cenário aí traçado: a crise será "muito pior" do que a de 2008.