Pandemia empurra economia de Espanha para contração histórica

. O ano que mais se aproximou ao atual foi 2009, marcado pela anterior crise financeira, quando a economia caiu 2,6 por cento – metade dos valores agora registados.Para se encontrar um colapso da atividade económica no país vizinho semelhante ao atual, teria de se recuar aos anos após a guerra civil do século passado, de acordo com estatísticas de historiadores consultados pelo. Já os gastos foram mais elevados, especialmente devido aos apoios à economia para impedir a falência de empresas e mais despedimentos.Nos primeiros três meses do ano a despesa pública aumentou 1,8 por cento, o valor mais elevado em 12 anos. Só no que diz respeito a gastos com famílias e instituições sem fins lucrativos, a subida foi de 0,8 por cento – cinco décimas a mais do que no período homólogo do ano passado.Os setores que registaram menos perdas foram a agricultura e a saúde. Os mais prejudicados foram o comércio, o transporte e a hotelaria, com quedas superiores a dez por cento. A construção, apesar de ter regressado ao ativo antes dos outros setores, também sofreu uma quebra de 6,8 por cento.

Nos três trimestres anteriores a este, em 2019, a economia espanhola tinha vindo a registar subidas na ordem dos 0,4 por cento.

A nível de horas de trabalho, o emprego caiu cinco por cento no primeiro trimestre. No entanto, a nível de postos de trabalho a tempo integral, a queda foi de 1,9 por cento.. “Essa variável, quando comparada com os postos de trabalho equivalentes em horário integral, é a que reflete mais claramente os efeitos da Covid-19 no emprego”, explicou a entidade, citada pelo El Pais.Depois de conhecidos os dados desanimadores do primeiro trimestre deste ano em Espanha,. É expectável que os números sejam ainda piores, pois foi neste período que o desemprego caiu a pique e que a economia parou por completo devido ao elevado número de casos de infeção pelo novo coronavírus.Para que o país entre oficialmente em crise, os especialistas exigem dois períodos consecutivos de três meses com números negativos, pelo que só daqui a algum tempo, após analisados todos os valores, será confirmado se o estado da situação é tão grave como se pensa. Até agora, as estimativas mais fiáveis para este trimestre são as do Banco de Espanha, que calcula que a economia tenha caído 20 por cento.