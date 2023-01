Pandemia teve impacto nas contas dos municípios portugueses

Foto: Sara Piteira - RTP

O Tribunal de Contas dá a conhecer o primeiro de uma série de relatórios sobre o impacto da pandemia da covid-19 nas contas das autarquias e revela que, se não fossem as transferências do Estado e da União Europeia, o efeito económico negativo teria sido maior em vários municípios.