Para 0,7%. Bruxelas revê em baixa previsão de crescimento da economia portuguesa em 2023

A Comissão Europeia reviu esta sexta-feira em alta ligeira a previsão de crescimento da economia portuguesa em 2022, para 6,6 por cento. Contudo, espera que, no próximo ano, a economia do país cresça 0,7 por cento, aquém das suas anteriores estimativas e do que o Governo prevê.