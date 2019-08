Pardal Henriques apela ao PM para pôr fim às escoltas

RTP12 Ago, 2019, 11:34 / atualizado em 12 Ago, 2019, 12:52 | Economia

O vice-presidente do sindicato apelou a António Costa para que terminasse as escoltas. “As pessoas têm o direito a manifestar-se para reivindicarem e não lhes está a ser permitido fazer isto, nem com serviços mínimos, nem com outros serviços que o governo escolta para furar a greve”, argumentou, dizendo que estão a avaliar em permanência a forma de reagir.



“A ANTRAM está a fazer uma série de trapalhadas e o Governo está a ser conivente e patrulha com forças policiais estas trapalhadas. E estamos aqui sem ninguém falar connosco, sem ninguém querer negociar”, reforça.



“O que disse há uma hora e meia é que “existem pessoas que não estavam escaladas para os serviços mínimos e que estão a ser enganadas, a dizer que é para fazer serviços mínimos e não são serviços mínimos e saem daqui escoltados para fazer obrigá-los a fazer os serviços” que estão para além da percentagem de serviços mínimos, argumenta Pardal Henriques, acusando os patrões de “iludirem” e “pressionarem” os trabalhadores.







“Os serviços estão mais do que assegurados, porque se eles não quiserem ir, as forças de segurança vão escoltá-los. É assim que tem sido, infelizmente para o nosso país.

Sobre as acusações de suborno e pressão para furar a greve, Pardal Henriques diz que existem provas dessas acusações, outras mais que estão ainda a ser reunidas, garantindo que ainda hoje serão entregues aos “órgãos competentes”.