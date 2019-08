Pardal Henriques apela ao PM para por fim às escoltas

%u201CO que disse há uma hora e meia é que %u201CExistem pessoas que não estavam escaladas para os serviços mínimos e que estão a ser enganadas, a dizer que é para fazer serviços mínimos e não são serviços mínimos e saem daqui escoltados para fazer obrigá-los a fazer os serviços%u201D que estão para além da percentagem de serviços mínimos, argumenta Pardal Henriques, acusando os patrões de %u201Ciludirem%u201D e %u201Cpressionarem%u201D os trabalhadores. %u201COs serviços estão mais do que assegurados, porque se eles não quiserem ir, as forças de segurança vão escolta-los. É assim que tem sido, infelizmente para o nosso país.



Sobre as acusações de suborno e pressão para furar a greve, Pardal Henriques diz que existem provas dessas acusações, outras mais que estão ainda a ser reunidas, garantindo que ainda hoje serão entregues aos %u201Córgãos competentes%u201D.