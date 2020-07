Parlamento acabou com algumas comissões bancárias

É o caso para transferências feitas no MBWay, até 30 euros, com um limite mensal de 150 euros e até 25 transferências por mês. Acima deste valor continua a pagar-se uma comissão entre 0,2 e 0,3%. Chegaram também ao fim as comissões relacionadas com rescisão e renegociação de contratos, e ainda o processamento de prestações do crédito - mas apenas para novos contratos.