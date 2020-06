Parlamento ACP-UE quer "moratória imediata" para dívida de países em desenvolvimento

O apelo surge numa declaração conjunta dos copresidentes da Assembleia Parlamentar Paritária da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico (OACPS, na sigla em inglês) e da União Europeia (UE), respetivamente Carlos Zorrinho e Faumina Liuga, divulgada hoje e a que a agência Lusa teve acesso.

De acordo com o documento, os dois responsáveis apelaram para a "mobilização de recursos financeiros para relançar o crescimento económico, as oportunidades de emprego e o desenvolvimento sustentável", tendo defendido "uma moratória imediata de todos os pagamentos bilaterais e multilaterais da dívida, tanto pública como privada, até que a pandemia tenha passado".

Carlos Zorrinho e Faumina Liuga manifestaram "preocupação" com o impacto da pandemia da covid-19 na situação socioeconómica dos membros da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico, sublinhando a necessidade reforçar a capacidade de resposta sanitária de emergência destes países "com um apoio imediato aos seus sistemas de saúde pública".

Os dois presidentes notaram que as medidas restritivas tomadas para travar a propagação da pandemia levaram à paragem das atividades económicas e tiveram um "efeito dominó" com impacto "direto ou indireto" nas populações, empresas e serviços públicos.

Elogiaram a decisão dos países do G20 de suspenderem os pagamentos da dívida e apelaram para a aprovação de um "pacote de estímulo económico em grande escala" para os membros do OACPS.

A ideia é, segundo a declaração conjunta, dar a estes países "o espaço fiscal necessário" para dedicarem mais recursos de saúde pública à luta contra o vírus, atenuando, simultaneamente, as consequências económicas e sociais da pandemia.

Nesse sentido, incentivaram, em particular, o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Novo Banco de Desenvolvimento, Banco Asiático de Desenvolvimento do Pacífico, Banco de Desenvolvimento das Caraíbas e outras instituições financeiras regionais a reverem as suas políticas de empréstimos, nomeadamente no que respeita aos limites de acesso impostos aos países de baixo rendimento.

O objetivo é, segundo os presidentes do parlamento, proporcionar liquidez adicional para a compra de materiais, equipamentos e medicamentos essenciais.

Nesse sentido, foi também reforçado o apelo ao FMI para que "decida imediatamente sobre a atribuição de direitos especiais de saque" a estes países.

Na declaração, Carlos Zorrinho e Faumina Liuga manifestam apoio ao apelo do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para uma "trégua global" nas zonas de conflito, bem como a uma iniciativa humanitária para as comunidades mais afetadas por confinamentos, distanciamento social e elevadas taxas de contaminação, incluindo refugiados, migrantes e deslocados internos.

Globalmente, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 433 mil mortos e infetou mais de 7,9 milhões de pessoas.