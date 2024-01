Parlamento aprova audições de ministra do Trabalho e ACT sobre Global Media

Os requerimentos do PCP e do BE para audição da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão (em conjunto com a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto) foram aprovados por unanimidade.

O requerimento do BE pedia também a audição da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), que também foi votada favoravelmente.

Hoje está a decorrer no parlamento a audição das direções demissionárias do Jornal de Notícias, da TSF, d`O Jogo e do Dinheiro Vivo.

Recentemente, acionistas e comissão executiva da Global Media têm trocado acusações e ameaças, enquanto decorre um processo de despedimento de 150 a 200 pessoas, os trabalhadores estão sem receber o salário de dezembro e o subsídio de Natal e os jornalistas em prestação de serviços estão sem os pagamentos que lhes são devidos.

Na terça-feira, numa `newsletter` interna, a Comissão Executiva do Global Media Group, liderada por João Paulo Fafe, acusou os outros acionistas de protagonizarem situações "ética e moralmente condenáveis", que contribuíram para a situação atual da empresa de media.

A Comissão Executiva diz que, desde que entrou em funções, "raro é o dia" em que não é apanhada "de surpresa por factos e procedimentos que fizeram parte deste grupo ao longo dos últimos anos e que, sem margem para dúvidas, roçam a fronteira daquilo que pode ser considerada uma gestão pouco transparente e irresponsável".

Afirmou também que se tem deparado diariamente "com uma situação financeira muito difícil, e que a `due dilligence` [investigação] que previamente foi levada a cabo não refletiu de todo".

"A realidade em que de facto vive o Global Media Group, nomeadamente tanto a nível de dívidas a fornecedores como a receitas bem abaixo do que nos era assegurado, e ainda a procedimentos internos verdadeiramente à margem da lei, obrigou-nos a ter de promover um plano de reestruturação que, além da necessária contenção de despesas e da racionalização de meios, implica, por muito que isso nos possa custar, um claro `emagrecimento` a nível de trabalhadores", lamentou a gestão do grupo de `media`.

A gestão disse ainda que o fundo de investimento World Opportunity Fund (WOF) detém 51% de duas empresas, Palavras Civilizadas e Grandes Notícias, "onde os acionistas Marco Galinha e António Mendes Ferreira são detentores dos restantes 49%".

"Por sua vez, estas duas empresas possuem 50,25% da Global Media", assegurou, indicando que "de facto, o WOF tem uma participação indireta em redor de 26,0% no GMG", sendo que, destacou, o capital social do GMG é ainda "detido em 29,35% pelo acionista Kevin Ho, e 20,40% pelo acionista José Pedro Soeiro".

Na semana passada, os acionistas Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira afirmaram que foi o "manifesto incumprimento" de obrigações pelo World Opportunity Fund que impediu o pagamento de salários aos trabalhadores.

Os trabalhadores do grupo Global Media estarão em greve no dia 10 de janeiro, em protesto pelos atrasos no pagamento de salários, entre outras reivindicações.