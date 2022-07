Parlamento aprova lei das comunicações eletrónicas

Na votação final global, PS, PSD e PAN viabilizaram a proposta de lei, com os votos contra do PCP e a abstenção da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda e do Livre.

Os deputados do Chega abandonaram hoje o hemiciclo durante o debate sobre a revisão da lei de estrangeiros, num momento de tensão com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

A proposta do Governo foi substituída pelo texto entregue pela Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Em abril, o Governo aprovou o projeto de proposta de lei relativa à LCE, o qual transpõe a diretiva que estabelece o CECE.

Entretanto, em 01 de junho, o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, disse estar disponível para "rever algumas questões" da Lei das Comunicações Eletrónicas, "sobretudo nos direitos dos consumidores", exortando ao parlamento "brevidade" na aprovação do diploma.

Dois dias depois, os deputados aprovaram, por unanimidade, que a proposta da LCE baixasse à comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, sem votação em plenário, por 60 dias.

A proposta de lei "procede a uma simplificação das regras aplicáveis às comunicações eletrónicas, conferindo maior clareza e segurança jurídica no âmbito dos contratos de prestação de serviços de comunicações eletrónicas e acentuando a proteção dos consumidores, seja em matéria de acesso ao serviço universal, seja quanto às regras de mudança de operador, seja ainda em matéria de fidelização", segundo o comunicado do Conselho de Ministros, que aprovou o projeto da proposta de lei.

Em maio do ano passado, a LCE, que prevê a adoção de medidas necessárias para acesso do serviço universal e transpõe a diretiva europeia CECE, esteve em debate, numa altura em que a transposição já estava atrasada, tendo na altura sido criado um grupo de trabalho no parlamento sobre o tema.

Entretanto, em 23 de setembro, a Comissão Europeia instou Portugal e 17 outros países da União Europeia (UE) a transporem integralmente para lei nacional as novas regras das telecomunicações, dando-lhes dois meses para o fazerem.

Os Estados-membros deveriam ter transposto as novas regras das comunicações para a legislação nacional até 21 de dezembro de 2020, mas estes 18 países não o fizeram, e o aviso de setembro foi o segundo de Bruxelas, após um primeiro em fevereiro de 2021.

O CECE é uma diretiva da UE que regula redes e serviços de comunicações eletrónicas e foi adotado em dezembro de 2018.