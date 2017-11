Parlamento aprova Orçamento do Estado com direita a votar contra

RTP03 Nov, 2017, 19:21 | Economia

O parlamento terminou esta sexta-feira dois dias de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2018, diploma que foi aprovado com os votos a favor da esquerda parlamentar (PS, BE, PCP e Verdes), votos contra do PSD e CDS-PP e abstenção do PAN.



Depois de as despesas do debate de quinta-feira terem ficado para o Executivo na conta do primeiro-ministro, António Costa, na sessão desta sexta-feira tomaram a defesa do documento o ministro das Finanças, Mário Centeno, e o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva. No encerramento, o último discurso coube ao ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.



O ministro do Trabalho e da Segurança Social aproveitou o debate para esclarecer que o aumento das prestações sociais não coloca em causa a sustentabilidade da Segurança Social. Vieira da Silva reafirmou ainda que no próximo ano não haverá transferência de verbas do Orçamento para a Segurança Social, defendendo que as consignações são uma coisa diferente.

PSD acusa Governo de fazer Orçamento "de fação"

Os social-democratas acusaram o Governo de fazer não um Orçamento do Estado mas um "orçamento de fação", que tem como prioridade satisfazer interesses "porventura legítimos" mas particulares, de grupos, corporações ou setores da sociedade."Mais uma vez, a sobrevivência política falou mais alto, do que o sentido de Estado e do interesse nacional", lamentou Luís Marques Guedes.





"É este um Orçamento que arrepia caminho na insana aventura de replicar a maioria dos erros que nos trouxeram, em 2011, à antecâmara da bancarrota, e que rompa com a estúpida ideia de acreditar na hipótese, de que é possível fazer tudo da mesma maneira, e esperar que, desta vez, seja diferente?", questionou Luís Marques Guedes, na intervenção de encerramento no debate na generalidade.



Para o antigo ministro, a resposta à pergunta que formulou é negativa, considerando que o Orçamento para o próximo ano está desenhado "não como um Orçamento do Estado" mas "como um Orçamento de fação", destinado a satisfazer os interesses de grupos que a maioria julga integrar ou poderem vir a integrar a sua base de apoio, "um Orçamento muito mais virado para o vosso umbigo, do que a cuidar do futuro do país e das atuais e futuras gerações de portugueses".



Luís Marques Guedes voltou a defender "a necessidade de uma clarificação política", lamentando que o primeiro-ministro não tenha tido "a coragem política" de aceitar o desafio do PSD e apresentar uma moção de confiança na Assembleia da República.

CDS contra "austeridade à esquerda"

O líder parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, acusou o Governo de não ter aprendido a lição, voltando a esquecer a segurança das pessoas e a defesa do território num Orçamento de "austeridade à esquerda".

Nuno Magalhães apontou o dedo à "austeridade à esquerda [que] aumenta mais uma vez todos os impostos indiretos" com um objetivo de "manutenção do poder a todo o custo".

"É um orçamento que, mais uma vez, esquece as áreas de soberania, a segurança de pessoas e bens e a defesa do território, que, irresponsavelmente, diminui ou não reforça, como estava obrigado, o investimento nas forças e serviços de segurança, nas Forças Armadas, na proteção civil ou nos agentes da justiça", defendeu Nuno Magalhães.



O líder da bancada centrista recusou uma proposta de Orçamento que "falha na confiança que é devida a um Estado que falhou, falhou gravemente uma e outra vez, que faltou aos portugueses no essencial e que não aprendeu a lição", numa referência aos incêndios deste ano que fizeram 109 vítimas mortais.



Nuno Magalhães acusou ainda a maioria de viabilizar a "austeridade à esquerda", que "aumenta mais uma vez todos os impostos indiretos", com um objetivo de "manutenção do poder a todo o custo".

Bloco lembra que "este não é o Orçamento do BE"

O líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, lembrou que este Orçamento "não é do BE", apesar de incorporar algumas propostas do partido, já que "parte de um paradigma absolutamente diferente".



No discurso de encerramento do debate na generalidade, Pedro Filipe Soares dedicou a primeira parte da intervenção às críticas à direita, acusando os sociais-democratas de "falsidade e incoerência" e de não terem "nenhum projeto para o país e viverem atormentados pelo passado"."Mas este não é o Orçamento do Bloco de Esquerda. Parte de um paradigma absolutamente diferente", lembrou Pedro Filipe Soares.





O líder parlamentar dos bloquistas explicou que este não "é o Orçamento do PS" uma vez que no programa socialista não estavam medidas como o aumento de pensões ou o fim da sobretaxa do IRS, observando que o OE2018. "É o Orçamento do Governo minoritário do PS que nasceu com os acordos feitos à esquerda e que já incorpora medidas que o BE negociou".



"Mas este não é o Orçamento do Bloco de Esquerda. Parte de um paradigma absolutamente diferente", ressalvou o líder bloquista, explicando que "não seria um orçamento do BE que mostraria subserviência ao défice e às regras europeias, nem lhe faltaria a coragem para fazer a reestruturação da dívida pública".



"Não teríamos a insuficiência de investimento público, não teríamos uma política de cativações e não teríamos escondido o valor de investimento necessário para responder ao flagelo dos incêndios". Um orçamento elaborado pelos bloquistas, garantiu, não fugiria "à necessidade de retirar a troika de cima do código do trabalho e dos direitos dos trabalhadores (…) São paradigmas diferentes, opções de fundo que fazem a diferença".

PCP orgulhoso em medidas para melhorar a vida

O secretário-geral Jerónimo de Sousa assumiu o "orgulho" na aprovação de medidas para "melhorar" a vida dos portugueses, defendendo contudo a necessidade de mais investimento público no Orçamento de 2018.



Na sua intervenção no período de encerramento do debate do documento na generalidade, Jerónimo de Sousa sublinhou que a proposta "está longe de corresponder à resposta necessária para enfrentar o nível de degradação da situação do país", degradação que atribui às políticas de sucessivos governos PS, PSD e CDS-PP.Jerónimo de Sousa lamenta que a proposta do OE2018 esteja "limitada pelas opções do PS e pelos constrangimentos que assume ou na prevalência de interesses do grande capital em PPP, benefícios fiscais, apoios à banca privada e juros da dívida, entre outros".





Apesar da crítica, o secretário-geral comunista destacou "o facto de o Orçamento consolidar as medidas de reposição de direitos, salários e rendimentos tomadas nos últimos dois anos" e de "dar novos passos nessa reposição".



"Ouvimos neste debate o PSD afirmar que o Orçamento dá tudo a todos como dá com uma mão e tira com a outra e a referir-se a esses avanços como `umas coisas´ que o PCP discutiu com o Governo. Da nossa parte, temos muito orgulho em poder dizer que todas essas medidas positivas têm a intervenção do PCP, das suas propostas, da sua contribuição", sublinhou Jerónimo de Sousa para logo acrescentar que "não, não são coisas, é de uma vida melhor dos portugueses [que se está a tratar]".



Há no entanto, afirmou depois, "insuficiências que é preciso superar" na discussão na especialidade, "compromissos assumidos" pelo Governo para a "aprovação de propostas que o PCP irá novamente apresentar". Neste pacote estão o aumento do IRC a pagar pelas empresas com mais de 35 milhões de euros de lucros por via do aumento da derrama, a eliminação do corte de 10% no subsídio de desemprego e "o compromisso para o alargamento da gratuitidade dos manuais escolares, que o PCP se baterá para que aconteça para os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico".



Jerónimo defendeu ainda a necessidade de aumentar "o investimento público em vários setores, como na saúde, na educação, na ciência, arte e cultura e ainda para resolver os problemas da falta de pessoal".

Verdes saúdam reposição de rendimentos

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) elogiou o Orçamento do Estado para 2018 por prosseguir o caminho de reposição de direitos e rendimentos. O deputado José Luís Ferreira alertou contudo que é necessário "ir mais longe" nas políticas sociais e ambientais.



"Este não é, portanto, o Orçamento da direita (...) Durante toda a discussão deste Orçamento, nem uma palavra se ouviu sobre matérias que estiveram quatro anos no centro das discussões dos Orçamentos do governo PSD-CDS", saudou o deputado do PEV."Por outro lado, interessa assegurar que as medidas anunciadas para dar resposta aos problemas criados pelos incêndios tenham expressão orçamental", defendeu José Luís Ferreira.



"E agora que vamos no terceiro Orçamento do Estado sem Planos B, sem Orçamentos Retificativos e sem o diabo aparecer, PSD e CDS não escondem o desconforto por se verem obrigados a reconhecer que afinal havia alternativas às politicas de austeridade que diziam ser inevitáveis. Que afinal é possível crescer sem castigar as pessoas", referiu.



Ainda assim, o PEV defende que o documento poderia "ir ainda mais longe na resposta às necessidades dos portugueses e no reforço da defesa dos valores ambientais" e disse esperar que, em sede de especialidade, se possam reforçar políticas sociais, em áreas como saúde, educação e cultura.



O PEV não deixou de lamentar que o Orçamento continue, à semelhança dos anteriores elaborados pelo Governo socialista, "condicionado por constrangimentos externos", defendendo que a renegociação da dívida "continua na ordem do dia".

PAN vai apresentar mais de 60 medidas

André Silva, o deputado do PAN, anunciou a apresentação de mais de 60 medidas na discussão na especialidade, justificando a abstenção na generalidade com os "ajustes" que espera ver acolhidos pelo Governo: "Fica muito claro que queremos contribuir para melhorar a proposta do Orçamento do Estado, contudo ainda nenhuma medida do PAN está garantida nesta fase. Tendo em consideração a fase de trabalho que se segue e os ajustes ao documento que o PAN espera ver acolhidos pelo Governo em sede de especialidade, iremos abster-nos na generalidade".



Na opinião do deputado do PAN, "existem sinais positivos na continuidade da estratégia orçamental dos últimos anos", mas sendo o Orçamento do Estado uma projeção do futuro "há que garantir que o peso da dívida pública e as cativações não coloquem em causa esta estratégia económica"."E porque o Orçamento do Estado é também um veículo de progresso iremos propor o fim da deturpação fiscal que isenta os toureiros do pagamento do IVA", anunciou André Silva.



"Precisamos do reforço de uma visão a longo prazo, assente na implementação de medidas essenciais no país, nas áreas dos direitos sociais, saúde, educação, agricultura, defesa ambiental e proteção dos animais. E, tendo em vista esta estratégia de longo prazo e a urgência de reforçar este Orçamento, iremos apresentar um pacote com mais de 60 medidas em sede de especialidade", anunciou.



André Silva detalhou que, entre as medidas, estarão propostas para "mais direitos para a mulher na gravidez e na maternidade, nomeadamente através da criação de mais condições para partos na água em hospitais públicos (…) Também trabalharemos para incluir mais psicólogos e mais nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde e na escola pública".



O parlamentar único do PAN considera justo "meter a pagar quem mais polui e dissuadir quem tem práticas agrícolas com elevado impacto ambiental", propondo "uma revisão da definição da Taxa de Recursos Hídricos e propor um aumento da taxa de IVA para os pesticidas e outros agrotóxicos".



Sobre a floresta, o PAN vai dar prioridade a "medidas que previnam o risco de incêndio, desde logo com um programa de incentivo à diversificação de espécies e que ofereça alternativas reais aos proprietários e associações de produtores para implementarem florestas de carvalhos, castanheiros e outras folhosas".