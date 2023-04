Parlamento chumba projeto do PSD de regularização de dívidas para fins sociais

O diploma do PSD foi chumbado com os votos contra do PS, PCP, Bloco de Esquerda e Livre, abstenção do Chega e Iniciativa Liberal e voto favorável do proponente e do PAN.

Neste projeto de lei, que tinha sido apresentado em março pelo líder parlamentar social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento, o PSD previa a criação de um programa de regularização a quem tinha dívidas à Autoridade Tributária (AT) e à Segurança Social.

O programa permitiria fazer o pagamento das dívidas em prestações, com a redução de coimas e dos juros de mora.

A receita daí decorrente teria quatro finalidades: apoio a todos os cidadãos na vida ativa com rendimentos até ao terceiro escalão de IRS; apoio para todos os pensionistas e reformados que ganhem até 2,5 o valor do IAS (Indexante dos Apoios Sociais, cerca de 1.200 euros); redução do IRS para a classe média (4.º, 5.º e 6.º escalão do IRS) e redução temporária do IVA da eletricidade e gás para a taxa mínima de 6%.

Foi também chumbado um diploma do Chega que aumentava o limite do número de prestações para pagamento de tributos fiscais e outro do PAN que previa a flexibilização das condições da linha de financiamento "Crédito Social Investe".

Nesta ronda de votações, o parlamento rejeitou também dois diplomas do PCP e do BE que restringiam o recurso a empresas de trabalho temporário.

O projeto de lei do PCP - chumbado com os votos contra do PS, PSD, Chega e IL, abstenção do PAN, e voto favorável do BE, Livre e proponente - visava limitar as situações em que as empresas podem recorrer a esse tipo de serviços e reduzia a duração desses contratos para seis meses, com renovações.

Já o diploma do BE, que contou exatamente com a mesma votação, também estabelecia um limite máximo de seis meses para um contrato temporário e previa a responsabilização dos contratantes, assim como dos donos de obra, empresa ou exploração agrícola, por violações de direitos laborais.

A Assembleia da República chumbou ainda um projeto de lei do Chega que previa a atualização das pensões de invalidez e de segurança social de acordo com de acordo com a inflação, e outro do BE que alargava a aplicação do complemento excecional aos pensionistas dos regimes especiais e não residentes em território nacional.