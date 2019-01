Partilhar o artigo Parlamento Europeu aprova fundo de 700 mil ME para investimentos na UE até 2027 Imprimir o artigo Parlamento Europeu aprova fundo de 700 mil ME para investimentos na UE até 2027 Enviar por email o artigo Parlamento Europeu aprova fundo de 700 mil ME para investimentos na UE até 2027 Aumentar a fonte do artigo Parlamento Europeu aprova fundo de 700 mil ME para investimentos na UE até 2027 Diminuir a fonte do artigo Parlamento Europeu aprova fundo de 700 mil ME para investimentos na UE até 2027 Ouvir o artigo Parlamento Europeu aprova fundo de 700 mil ME para investimentos na UE até 2027