Parlamento Europeu aprova proposta de reforma sobre direitos de autor

RTP12 Set, 2018, 12:31 / atualizado em 12 Set, 2018, 14:55 | Economia

A proposta recebeu 438 votos a favor e 226 contra. 39 deputados abstiveram-se.

O próximo passo passa por negociações com a Comissão Europeia e os 28 Estados-membros para conciliar posições antes de atualizar a atual lei sobre os direitos de autor.

Depois de terem rejeitado em julho o mandato de negociação da comissão parlamentar dos Assuntos Jurídicos sobre a proposta, os eurodeputados votaram favoravelmente a nova versão, com mais de 200 emendas, do documento que pretende atualizar os direitos de autor no contexto da Internet e uniformizá-los no espaço europeu.

O texto aprovado em plenário em Estrasburgo (França) constitui o mandato do parlamento para as negociações com o Conselho Europeu.

A discussão sobre os direitos de autor foi iniciada há dois anos pela Comissão Europeia, numa tentativa de assegurar que as plataformas digitais paguem direitos de autor pelos conteúdos que disponibilizam.



O debate esteve centrado em dois pontos. Por um lado forçar a Google, Microsoft e outras plataformas online para pagar aos autores pela publicação de conteúdos. Por outro lado, o uso obrigatório de um filtro de upload às plataformas como o Youtube ou Instagram que previna o upload dos utilizadores de conteúdos com copyright ou a necessidade de licenças para apresentar conteúdo.

c/Lusa