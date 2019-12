Parlamento japonês aprova acordo com EUA que reduz taxas agrícolas e industriais

O acordo alcançado em setembro pelo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, prevê que o Japão reduza ou elimine tarifas sobre produtos agrícolas norte-americanos no valor de 7,2 mil milhões de dólares (6,5 mil milhões de euros), incluindo uma redução gradual de tarifa de carne bovina de 38,5% para 9%.

Outros produtos, como carne de porco, vinho e queijo também terão maior acesso ao mercado japonês, colocando os Estados Unidos em igualdade de condições face aos países signatários conhecidos como TPP-11, como Canadá e Austrália.

Trump promoveu o acordo como uma maneira de reduzir o défice comercial maciço do seu país com o Japão e ir ao encontro dos interesses dos agricultores norte-americanos, que estavam em desvantagem face aos seus concorrentes internacionais, após a decisão de Washington de abandonar unilateralmente o pacto.

O acordo comercial bilateral foi aprovado, mas não sem críticas dos parlamentares japoneses da oposição (o partido no poder de Abe tem maioria nas duas casas), uma vez que o pacto não inclui a eliminação da tarifa de 2,5% sobre os carros japoneses exportados para os EUA, algo que estava incluído no TPP original.

Após a entrada em vigor do acordo, os dois países acordaram prosseguir com o diálogo para se iniciarem negociações adicionais nos quatro meses seguintes à sua implementação, com o objetivo de abordar outros setores não incluídos no atual compromisso, como é o caso do imposto sobre veículos mencionado, o objetivo principal de Tóquio.