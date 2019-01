Parlamento quer relatório final da CGD

RTP23 Jan, 2019, 10:28 / atualizado em 23 Jan, 2019, 10:36 | Economia

O relatório final, que não é o mesmo que tem sido divulgado pela imprensa, foi enviado pela Caixa Geral de Depósitos para o Banco de Portugal e Procuradoria Geral da República. Agora, a presidente da Comissão de Orçamento e Finanças quer que Lucília Gago, a nova Procuradora, disponibilize o relatório final aos deputados da Comissão de Orçamento.



O relatório de auditoria da CGD que está a ser divulgado é uma versão de trabalho entregue em finais de 2017. No documento final, os grandes devedores estão identificados com um código. Não são, no entanto, diferentes do que tem sido divulgado, já que esta é informação quantitativa.



A principal diferença entre a versão final e a de trabalho pode estar nas conclusões, segundo apurou a RTP. Por exemplo, o número de créditos que foram decididos sem o parecer favorável do risco. Neste documento preliminar que está a ser divulgado, ainda se estava à procura de documentos.



Esta versão de trabalho foi aperfeiçoada com o acesso a mais documentos e com comentários das partes, designadamente da CGD.



Além disso, o relatório elaborado pela Ernst & Young foi depois sujeito a um controlo de qualidade das conclusões por parte de uma segunda consultora: a PriceWaterhouse Coopers, conforme apurou a RTP.