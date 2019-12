Parlamento timorense só deve começar a debater OGE 2020 no próximo ano

O presidente do parlamento, Arão Noé Amaral, informou hoje os jornalistas de que o primeiro-ministro Taur Matan Ruak escreveu a dar conta do adiamento da data inicialmente prevista de entrega, sexta-feira.

O ministro de Estado na Presidência do Conselho de Ministros, Agio Pereira - que está a liderar a equipa responsável pela revisão da proposta orçamental - já tinha dito à Lusa que a nova proposta só deveria ser remetida para o parlamento no início da próxima semana.

Porém, segundo Arão Amaral, o texto só deverá chegar ao parlamento a 19 de dezembro, segundo informação comunicada por Taur Matan Ruak.

Tendo em conta a interrupção durante o período natalício - normalmente entre 23 de dezembro e 03 de janeiro - isso implicará que mesmo que baixe às comissões parlamentares, o debate da proposta só deverá arrancar a 06 de janeiro, primeira segunda-feira do ano.

Na terça-feira, Agio Pereira disse à Lusa que o Governo está a preparar "cortes radicais" de quase um terço à proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020 que serão discutidos por todo o executivo esta semana.

"São cortes radicais", disse Agio Pereira, nomeado pelo primeiro-ministro Taur Matan Ruak para liderar o processo de alteração à proposta do OGE.

Segundo referiu, o valor total do corte à proposta inicial de 1,95 mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros) poderá rondar os 600 milhões de dólares (541,7 milhões de euros), deixando o OGE de 2020 abaixo do deste ano.

Os cortes estão a ser delineados tendo em conta as recomendações da comissão de finanças públicas do Parlamento Nacional sobre a proposta inicial do OGE, que o próprio primeiro-ministro Taur Matan Ruak retirou, a meio do debate na generalidade, perante forte contestação das próprias bancadas do executivo.

Um fator igualmente a ser considerado diz respeito à taxa de execução de cada ministério em 2019.

O calendário preparado pelo Ministério das Finanças para debate setorial do teto de gasto, obtido pela Lusa, destinou os dias de hoje e sexta-feira para quase 30 reuniões de 30 minutos cada em cada ministério ou instituição discutirão a sua proposta.

Cada entidade tem de "apresentar os dados de reajustamento e redução orçamental" previamente fixados pela Comissão de Apreciação Orçamental.

O documento, assinado pela ministra Interina das Finanças, Sara Brites, pelo diretor nacional do Orçamento, Salomão Yaquim e pelo diretor-geral do Planeamento e Orçamento, Januário da Gama, reserva o período entre 14 e 22 de dezembro para unificação das propostas, preparação da proposta de lei e restantes anexos.

Depois de entregue no parlamento, a proposta terá de ser alvo do processo normal de tramitação parlamentar que prevê que a proposta de lei seja novamente submetida às comissões especializadas, e, posteriormente, alvo de debate em plenário.

Esse processo implica, normalmente, um período de cerca de 33 dias -20 para as comissões, três para debate na generalidade e dez para debate na especialidade, calendário que pode ser acelerado.

Fonte parlamentar admite um período mais rápido de tramitação com redução nos debates ao nível das comissões.

O OGE finalmente aprovado terá de ser enviado ainda para o Presidente da República que tem 30 dias para decidir se veta ou promulga a proposta.

Ainda que possa ser acelerado, o processo implica necessariamente que Timor-Leste começará 2020 com duodécimos, com o Governo a garantir ter disponibilidade na conta do tesouro para fazer frente às despesas de pelo menos dois meses.