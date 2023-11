Parpública aponta "elevado grau de incerteza" na recuperação de investimentos

No seu relatório e contas relativo ao primeiro semestre deste ano, o grupo referiu que, "em resultado da aprovação por parte da Comissão Europeia em 21 de dezembro de 2021 do plano de reestruturação, foi identificada a necessidade de realizar uma reorganização societária do grupo TAP SGPS".

Segundo a Parpública, "a nova estrutura societária, que tem vindo a ser desenvolvida durante o ano de 2022, implica um elevado grau de incerteza relativo à recuperação dos investimentos realizados" na companhia aérea.

"Neste sentido, o Conselho de Administração identificou a necessidade de reforçar as perdas por imparidade" do capital social, "em 100 mil euros, que representa a atual participação de 1% na TAP SGPS", do "capital em dívida das obrigações (30 milhões de euros), bem como "da totalidade dos juros efetivos capitalizados durante o ano de 2022, 3,6 milhões de euros", referiu.

A Parpública registou resultados líquidos de 86 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um aumento de 6,2% em relação ao período homólogo, adiantou a empresa, que gere várias participações do Estado.