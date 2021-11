Parque da Disneylândia de Xangai confinado após um visitante testar positivo

Em comunicado, publicado na noite de domingo, a Disneylândia anunciou que vai encerrar hoje e terça-feira para "cumprir os requisitos de prevenção e controlo da pandemia".

As autoridades de Hangzhou, cidade próxima de Xangai, diagnosticaram um caso no sábado que esteve anteriormente no parque da Disneylândia.

Todos os visitantes que estiveram no recinto no domingo ou que pernoitaram num dos seus hotéis devem fazer um teste para o coronavírus antes de poderem sair, e outro, após 24 horas.

Mesmo testando negativo, eles terão que monitorar o seu estado de saúde durante mais 12 dias.

O portal de notícias Caixin destacou que, por volta das 18:30 (11:30, em Lisboa) de domingo havia cerca de 46 mil pessoas no parque.

O governo local encerrou temporariamente a estação de metro que serve o recinto e deu ordens para que todos os visitantes da Disneylândia de Xangai nos dias 30 e 31 de outubro se submetam a testes para o coronavírus o mais rápido possível e não saiam de casa durante pelo menos dois dias.

Eles devem ainda ser submetidos a testes adicionais no segundo, sétimo e décimo quarto dia após o primeiro teste.

Os últimos surtos de covid-19 na China apresentam a maior proporção de casos graves, visto que são causados pela variante delta -- considerada a mais contagiosa - e pelo menos 40% dos infetados são pessoas com mais de 60 anos.

De acordo com os últimos dados oficiais, o número de casos ativos em todo o país é agora de 869, entre os quais 33 estão em estado grave.