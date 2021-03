Parque das Serras do Porto vai ter 2.960 novos sobreiros no outono

Numa publicação na sua página no Facebook, o Parque das Serras do Porto anunciou o protocolo, enfatizando que "resultará na reconversão de mais de sete hectares de eucaliptal, com a plantação de 2.960 sobreiros".

A plantação, continua a publicação, "deverá ter lugar no outono, época mais propícia a este tipo de operação".

O protocolo acontece depois da autarquia de Valongo ter decidido "não renovar um contrato antigo de exploração de madeira de eucalipto, estando a sua propriedade, na encosta poente da serra de Santa Justa, gradualmente a ser reconvertida para floresta nativa", acrescenta.

Este esforço, lê-se ainda, decorre com o envolvimento do Parque das Serras e do município de Valongo e conta com apoio técnico da Portucalea [Associação Florestal do Grande Porto]".

Segundo o Parque das Serras, esta área "foi palco de estudos académicos por estudantes da FCUP [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto] e até de uma experiência de inoculação de touças de eucalipto com fungos, para prevenir a rebentação, numa ação promovida pelo CRE.Porto/projeto FUTURO".

A associação recorda que em 2019, com a colaboração da LIPOR, foi feita a reconversão de cerca de quatro hectares, plantados com sobreiro e pinheiro-manso, na altura com cofinanciamento do Fundo Ambiental.

"A LIPOR continua a assegurar a manutenção da área ao abrigo do seu Programa Metro Quadrado e está inclusive a alargar a intervenção a mais dois hectares", acrescenta.

Com o envolvimento da Metro do Porto, "vamos expandir este trabalho a mais 7,4 hectares, numa faixa que acompanha a cumeada, com largos benefícios ecológicos e paisagísticos. O comprometimento com a manutenção da área plantada é fundamental e foi também assumido por essa entidade", assinala a publicação.