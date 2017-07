Participada da Martifer ganha obra de 45 milhões no aeroporto de Genebra

Lusa 25 Jul, 2017, 21:55 | Economia

"A Martifer informa sobre a adjudicação à sua participada Martifer Construções de um contrato para o fornecimento e a montagem de estrutura metálica para o Aeroporto Internacional de Genebra -- Ala Este", segundo um comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

O contrato tem um valor estimado de 45 milhões de euros e o prazo previsto para a execução da obra é de 24 meses.

"O fabrico da estrutura metálica será realizado maioritariamente no polo industrial do grupo Martifer, em Oliveira de Frades [concelho do distrito de Viseu], permitindo reforçar a vertente exportadora do grupo Martifer, que atualmente representa mais de 80% do volume de negócios do segmento de estrutura metálica em Portugal", lê-se no comunicado.

A Martifer é um grupo industrial multinacional com cerca de 2 000 colaboradores e atividade centrada no setor de construção metálica. A Martifer SGPS, SA é a holding do Grupo e está cotada na Euronext Lisbon desde junho de 2007. Em 2016, o volume de negócios do Grupo ascendeu a 206 milhões de euros, refere a empresa na sua página oficial on-line.