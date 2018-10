Partilhar o artigo Partido Ecologista Os Verdes vota a favor da proposta de Orçamento do Estado para 2019 na generalidade Imprimir o artigo Partido Ecologista Os Verdes vota a favor da proposta de Orçamento do Estado para 2019 na generalidade Enviar por email o artigo Partido Ecologista Os Verdes vota a favor da proposta de Orçamento do Estado para 2019 na generalidade Aumentar a fonte do artigo Partido Ecologista Os Verdes vota a favor da proposta de Orçamento do Estado para 2019 na generalidade Diminuir a fonte do artigo Partido Ecologista Os Verdes vota a favor da proposta de Orçamento do Estado para 2019 na generalidade Ouvir o artigo Partido Ecologista Os Verdes vota a favor da proposta de Orçamento do Estado para 2019 na generalidade