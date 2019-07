Partidos aprovam relatório da comissão de inquérito à Caixa

Os partidos fizeram alterações que foram aceites por todos, como conta a jornalista Madalena Salema.



As conclusões apontam o dedo ao Banco de Portugal, que segundo o relatório

falhou na supervisão à Caixa.



Critica também a gestão do banco, a administração de Santos Ferreira e a falta de atenção de sucessivas tutelas, referindo ainda a responsabilidade política do governo de José Sócrates no "período mais crítico de 2005-2008".



Soube-se ainda que a expressão “gestão danosa”, proposta pelo PSD, foi chumbada. As bancadas do PS e do PCP votaram contra e o BE absteve-se.