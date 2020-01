Partidos já apresentaram mais de 1.200 propostas de alteração

Pelas 18:30, meia hora depois de terminar o prazo para os partidos apresentarem as propostas de alteração, tinham dado entrada no `site` do parlamento 1.204 propostas.

O PCP era o partido com o maior número de propostas apresentadas (244), seguido pelo PAN (229), pelo Bloco de Esquerda (204) e pelo PSD (132).

O Chega tinha apresentado, à mesma hora, 90 propostas de alteração ao OE2020, o PS 78, "Os Verdes" 66, a Iniciativa Liberal 65, o Livre 52 e o CDS 44.

A proposta do OE2020 foi aprovada em 10 de janeiro na generalidade (votos a favor dos deputados do PS, abstenções de BE, PCP, Verdes, PAN, Livre e três deputados do PSD da Madeira e contra de PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal) e a votação final global do documento acontecerá em 06 de fevereiro.