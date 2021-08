Partidos preveem gastar 31 MEuro na campanha eleitoral

Segundo os orçamentos entregues pelos partidos e disponibilizados na página eletrónica da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), o Partido Socialista concorre sozinho em 289 concelhos e prevê gastar nestas candidaturas 10,13 milhões de euros, a que acresce um montante de 1,3 milhões em despesas comuns e centrais da campanha.

Entre as campanhas em que o Partido Socialista prevê gastar mais dinheiro estão a de Tiago Barbosa Ribeiro no Porto (167 mil euros), a de Domingos Bragança em Guimarães (153), e a de Eduardo Vítor Rodrigues em Vila Nova de Gaia (144).

As seis candidaturas em que o PS concorre em coligação implicam despesas de 728 mil euros, incluindo os 236 mil euros previstos para a candidatura de Fernando Medina em Lisboa, em que concorre coligado com o Livre.

Já o Partido Social Democrata (PSD) concorre sozinho a 153 câmaras, em cuja campanha prevê gastar 4,64 milhões de euros, a que se juntam 75 mil para despesas comuns e centrais da campanha.

O Porto é também o concelho para cuja campanha o PSD prevê o maior orçamento, tendo dedicado 200 mil euros à campanha de Vladimiro Feliz, seguindo-se Santa Maria da Feira, com um orçamento de 170 mil euros para a campanha de recandidatura de Emídio Sousa.

Nas 146 coligações em que o PSD participa, estão previstas despesas de mais 5,14 milhões de euros, incluindo 300 mil euros para a campanha de Carlos Moedas, na qual participam também o CDS-PP, o Aliança, o Partido da Terra e o Partido Popular Monárquico.

Entre as coligações, a Coligação Democrática Unitária (CDU), que reúne o Partido Comunista Português (PCP) e o Partido Ecologista os Verdes (PEV) é a que apresenta a maior despesa, já que concorre a 305 dos 308 municípios do país e prevê gastar 5,39 milhões de euros.

Setúbal, com 140 mil euros, Almada, com 130 mil euros, e o Seixal, com 120 mil euros, são os concelhos em que a CDU mais investe.

O terceiro partido com o maior orçamento, segundo os dados disponibilizados, é o Bloco de Esquerda (BE), que orçamentou 989 mil euros para os 124 concelhos a que concorre sozinho.

A maior aposta do Bloco de Esquerda é em Lisboa, onde a candidatura de Beatriz Gomes Dias poderá contar com um orçamento de quase 60 mil euros, enquanto no Porto a candidatura de Sérgio Aires poderá gastar 48 mil euros.

Segue-se o CDS-PP, com um orçamento de 749 mil euros para 149 municípios em que apresenta candidaturas sozinho, embora o partido concorra coligado em mais 155 concelhos, com orçamentos que ascendem a um total de cinco milhões de euros.

Nos concelhos em que o CDS-PP concorre sozinho, destacam-se os orçamentos para Ponte de Lima e Vale Cambra (com 45 mil euros cada) e Albergaria-a-Velha (44 mil euros).

O Chega apresenta um orçamento de 646 mil euros para as 169 autarquias que identifica no seu orçamento, embora André Ventura tenha anunciado que o seu partido iria concorrer a 220 municípios.

O partido distribui o seu orçamento pelas autarquias em que concorre com três `plafonds` diferentes, 1.500 euros, 8.000 e 16 mil euros, sendo que com este último surgem os municípios de Lisboa, Porto e Cascais.

O Nós Cidadãos apresenta um orçamento de 343 mil euros para 23 concelhos, o Iniciativa Liberal orçamentou 321 mil euros para 45 autarquias a que concorre sozinho e o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) prevê gastar 168 mil euros em 41 municípios.

As campanhas do Nós Cidadãos a Alcobaça e Valongo são as que recebem maior orçamento no partido, com 58 e 41 mil euros, respetivamente.

O PAN prevê gastar quase 33 mil euros na campanha por Lisboa e 14.500 pelo Porto, enquanto no orçamento da Iniciativa Liberal se destacam os concelhos de Lisboa e de São Vicente, na Madeira, com 41 e quase 42 mil euros, respetivamente.

Vinte mil euros é quanto o PPM prevê gastar nesta campanha, 9.000 é o montante previsto pelo RIR, o Movimento Partido da Terra orçamentou 5.500 euros, o Partido Democrático Republicano 2.500.

O Partido Trabalhista Português tem um orçamento de 2.200 euros, o Ergue-te de 1.600, o Movimento Alternativa Socialista 1.500 e o PCTP/MRPP 1.050.

O Partido Popular Monárquico (PPM) apresenta um orçamento de 10 mil euros para o Porto e outro com o mesmo valor, mas sem identificar o concelho.

O Reagir Incluir Reciclar (RIR) tem um orçamento de 9.000 euros para Palmela, enquanto os restantes seis concelhos aos quais apresenta candidaturas, todos na Região Autónoma da Madeira, surgem com orçamento `zero` nos documentos fornecidos à ECFP.

No dia 02 de agosto terminou o prazo para entrega dos orçamentos de campanha relativos às eleições autárquicas de 26 de setembro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 freguesias (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).