Páscoa em Trás-os-Montes. Unidades de alojamento com taxas de reserva altas

Há boas perspetivas de negócio para esta semana da Páscoa, em Trás-os-Montes. As unidades de alojamento da região estão com taxas de reserva elevadas, apesar dos receios relacionados com a guerra e com o aumento do custo de vida.