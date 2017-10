Passageiros com viagem na Monarch têm direito a reembolso e indemnizações

Lusa06 Out, 2017, 13:17 / atualizado em 06 Out, 2017, 13:21 | Economia

Em comunicado, o regulador informa que os passageiros têm ainda que receber reembolso das despesas adicionais em que tenham incorrido devido ao cancelamento do seu voo, desde que comprovadas.



Realçando que a companhia aérea Monarch está inibida de voar, a ANAC recomenda aos passageiros que enviem os seus pedidos de reembolso, com os respetivos comprovativos, e de indemnização, ao abrigo do Regulamento (UE) 261/2004, através desta página.



O regulador da aviação em Portugal pede também aos passageiros que deem conhecimento à ANAC dos pedidos enviados, através do seguinte endereço de e-mail: passageirosmonarch@anac.pt.



A ANAC recorda que celebrou um protocolo de colaboração com a companhia aérea easyJet, no sentido de trazer todos os passageiros portugueses afetados por esta situação, e que se encontrassem no Reino Unido em 02 de outubro de 2017 e com viagem marcada de regresso a Portugal até 15 de outubro de 2017.



Na segunda-feira, foi conhecido que a companhia britânica Monarch deixou de operar, deixando em terra cerca de 110.000 passageiros e anulando 300 mil reservas já feitas.