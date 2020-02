Passageiros transportados pela TAP em janeiro aumentam 13% para 1,23 milhões

"A TAP transportou 1,23 milhões de passageiros no mês de janeiro, mais 145 mil do que em igual mês do ano passado, o que se traduz num crescimento do tráfego de 13,3%", lê-se num comunicado enviado pela transportadora.

A companhia aérea fala num mês "recorde", uma vez que representa um crescimento do tráfego de 59% comparativamente com os números de há cinco anos, altura em que, no mesmo mês, "transportava apenas 779 mil passageiros".

Numa análise por rota, o maior crescimento registou-se nos voos na Europa (excluindo Portugal), com mais 83 mil passageiros, o que representou um aumento de 13,2%.

Logo a seguir, as rotas da América do Norte tiveram, no mês em análise, mais 28 mil passageiros do que em janeiro de 2019.

O aumento do número de passageiros transportados em janeiro traduziu-se, também, numa melhoria da taxa de ocupação dos voos (`load factor`) de 2,7 pontos percentuais, fixando-se nos 75,3%.

No mesmo sentido, a medida de oferta ASK (lugar disponível por quilómetro, na tradução para português) cresceu 12,8% e a medida de procura RPK (receita por quilómetro) subiu 17%.

A TAP destaca a renovação da frota, com a "chegada de novos aviões de última geração", e ainda o fortalecimento da rede como razões para os resultados positivos.

A rede TAP cobre, atualmente, 90 destinos em 36 países a nível mundial, operando em média cerca de 3.000 voos por semana, dispondo de uma frota de 106 aeronaves: 85 aviões Airbus e 21 ao serviço da TAP Express, a marca comercial da companhia para a sua rede regional.

Os acionistas da TAP são públicos e privados, sendo que 50% está nas mãos da Parpública, sociedade que detém as participações do Estado, e 45% nas mãos do consórcio Atlantic Gateway, detido por Humberto Pedrosa, do grupo Barraqueiro, e pelo empresário David Neeleman, que fundou a Azul. Os restantes 5% do capital estão nas mãos dos trabalhadores.