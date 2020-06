Passageiros vão poder fazer testes no continente antes da viagem para os Açores

"O Governo dos Açores vai alargar ao continente, a partir de 01 de julho, a rede de laboratórios de análises de despiste da covid-19, através de convenções com laboratórios privados e do setor social, agilizando, também por esta via, os procedimentos para quem pretende viajar para a região", diz uma nota do executivo.

Na prática, segundo a Secretaria Regional da Saúde, "os cidadãos poderão escolher o laboratório no qual pretendem fazer o seu teste de despiste do novo coronavírus entre a lista de entidades convencionadas, que será divulgada no Portal do Governo dos Açores, devendo apresentar comprovativo de reserva e pagamento da viagem entre o território continental e a Região Autónoma dos Açores".

Citada na nota, a secretária regional da Saúde explica que estes laboratórios ficam obrigadas a realizar o teste no prazo de 72 horas antes da viagem e que o resultado é remetido ao passageiro e à Direção Regional da Saúde antes do voo.

Segundo Teresa Machado Luciano, "a convenção com estes laboratórios do continente vai permitir a realização de testes de despiste ao coronavírus SARS-CoV-2 pela metodologia RT-PCR, considerada a mais fiável por entidades de referência de âmbito nacional e internacional".

As convenções, sublinha, resultam de "um estreito trabalho" desenvolvido nas últimas semanas pelo Governo dos Açores e pela Associação Nacional de Laboratórios de Análises Clínicas, "com o objetivo de reforçar as condições de segurança de quem viaja para a região e dos açorianos".

As regras para o estabelecimento das convenções constam de uma portaria publicada hoje em Jornal Oficial.

Até ao momento, foram detetados na região 151 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente três casos positivos ativos, dois em São Miguel e um na Terceira.

No arquipélago, 130 pessoas recuperaram, 16 morreram e duas regressaram a Portugal continental.