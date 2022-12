Passagem de ano. Taxa de ocupação média superior a 80% nos hotéis do Algarve

Os portugueses e os espanhóis são os que mais procuram o Algarve para a passagem do ano. Seguem-se os ingleses e os holandeses. A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve espera um aumento do volume de negócios de 10% em relação ao ano anterior.