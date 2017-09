Passos diz que números são "os esperados" e saúda crescimento revisto em alta em 2015

Lusa22 Set, 2017, 14:09 | Economia

"Os dados que foram agora divulgados pelo INE [Instituto Nacional de Estatística] não trazem grande novidade, não trazem um dado que não fosse esperado", considerou Passos Coelho, em declarações aos jornalistas à margem de uma ação de campanha autárquica na Batalha.

Por outro lado, salientou, os dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que a economia em 2015 - último ano do Governo que liderou - foram de 1,8% em vez do 1,6% até agora registado.

"O desempenho da economia em 2015 foi ainda mais robusto e isso ainda deu uma ajuda para 2016", defendeu Passos Coelho.

O líder do PSD alertou, por outro lado, que os números do INE trouxeram "outra incógnita", qual vai ser o impacto da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no valor do défice.

"O primeiro-ministro disse reiteradamente que o impacto seria nulo", alertou, admitindo que esses impactos são habitualmente apenas para o passado.

Para o futuro, Passos Coelho disse esperar que a economia possa crescer mais, mas alertou que o Governo terá de fazer diferente para que tal aconteça.

"Estamos a crescer bastante mais porque fizemos no passado, por isso, todos, se queremos crescer mais em 2018, 2019, 2020, temos de ter mais captação de investimento e políticas reformistas", defendeu.