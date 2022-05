Patrões defendem que proposta continua a ser pouco ambiciosa

"Efetivamente, o momento atual é marcado por uma conjuntura muito diferente daquela em que o país se encontrava no final de 2021. É um contexto mais difícil, que encerra várias incertezas. A proposta [do OE2022] continua a ser pouco ambiciosa em matéria de atenuação da carga fiscal", afirmou Manuel Reis Campos da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI), em representação do CNCP.

Para o conselho, a discussão da proposta na especialidade é uma "oportunidade" para introduzir as "necessárias alterações" a um orçamento que deve responder "à economia e às empresas".

Além da CPCI, integram o CNCP as Confederações dos Agricultores de Portugal (CAP), do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Empresarial de Portugal (CIP) e do Turismo de Portugal (CTP).