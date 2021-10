Patrões descontentes. Governo quer limite nas renovações de trabalho temporário

O Governo quer limitar as renovações do trabalho temporário. Esta é uma das 67 propostas em cima da mesa da Concertação Social. As centrais sindicais dizem que o documento é insuficiente para alterar a precariedade. Para as confederações patronais não é o momento para se alterar a legislação laboral.