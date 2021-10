Patrões recusam propor melhor data para eleições antecipadas

" afirmou Francisco Calheiros, presidente da Confederação de Turismo de Portugal e porta-voz das Confederações, após uma audiência com o Presidente da República esta tarde em Belém.

O encontro de Marcelo Rebelo de Sousa com CIP, CCP, CAP e CTP estava marcado há uma semana e deveria debater as negociações falhadas da Concertação Social, tendo ficado marcado pela crise política aberta pelo chumbo do Orçamento do Estado.

"O que as entidades patronais desejam, aquilo que nós esperamos, é que saiae voltarmos ao crescimento económico", explicou Francisco Calheiros." acrescentou.Calheiros lembrou que "estamos com ano e meio de pandemia, a qual não está debelada, não sabemos o que vai suceder", agravada por uma crise das matérias-primas e uma crise energética.Neste contexto ""."Não me peça para lhe responder se é mais depressa ou menos depressa", respondeu aos jornalistas que insistiam quanto a uma data da preferência das confederações patronais.

"Quando o problema é grande temos de ter serenidade para o resolver com calma e ponderação para que daqui saia a melhor solução", acrescentou Francisco Calheiros.



Audiência com António Costa



As confederações abordaram com o Presidente apenas a suspensão da sua participação na Concertação Social e não a crise política.





Francisco Calheiros revelou também que os patrões vão pedir uma audiência ao primeiro-ministro, com caráter de urgência, depois do Conselho de Ministros ter aprovado medidas importantes para as empresas sem as ter apresentado na concertação social. António Costa justificou o sucedido como “um lapso” mas as confederações patronais querem “esclarecer cabalmente o que se passa”, indicou Calheiros.







Na audiência deverá ser abordada a possibilidade de o Governo poder avançat com o aumento do salário mínimo nacional (SMN). Esse "é um tema que, com certeza, vamos falar na reunião que vamos pedir com o primeiro-ministro", adiantou Francisco Calheiros.



"Esse é um assunto que iminentemente é discutido na Concertação Social e portanto iremos falar entre nós, iremos falar com o senhor primeiro-ministro e vamos esperar que seja agendado esse assunto na Concertação Social, porque gostamos de dar o exemplo e esses temas como o salário mínimo, que são temas que são determinantes, devem ser discutidos na Concertação Social", referiu o presidente da CTP.







Ao longo da tarde, o Presidente da República vai ainda receber as centrais sindicais, CGTP e UGT, e o presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis.



CAP defende eleições em fevereiro

Apesar das respostas evasivas de Francisco Calheiros, a CAP – Agricultores de Portugal, revelou em comunicado que, no seu entender, “para que possa haver uma campanha eleitoral esclarecedora e consequente, as eleições não se deverão realizar antes de fevereiro”.





“Eleições num prazo curto, sim; mas num prazo que permita debate, esclarecimento e escrutínio. Confiando que o Presidente da República saberá definir o melhor calendário eleitoral”, refere o comunicado enviado à RTP.







“As eleições, contudo, não serão clarificadoras, se não for dada aos partidos – base do nosso sistema político – a oportunidade para realizarem uma campanha eleitoral esclarecedora e que permita a efetivação de escolhas informadas por parte dos eleitores. Nesse sentido, a CAP defende que haja tempo para a realização de uma campanha que, sem comprometer a necessidade de uma resposta eleitoral célere, permita o debate democrático e o escrutínio amplo aos programas eleitorais e às diversas propostas políticas que venham a ser apresentadas”, entende a CAP. A CAP criticou o atropelo das competências do conselho de Concertação Social, devido à “inversão de procedimentos respeitantes à negociação” em sede deste órgão e a qual “está na origem da atual situação política, que requer uma clarificação através da realização de eleições legislativas”.





A organização expôs ainda ao Presidente da República “os motivos que estiveram na sua decisão, tomada em conjunto com as demais Confederações Patronais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS), de suspender a sua participação naquele órgão”.





“O regresso pleno à CPCS apenas será efetivado após a realização das eleições”, acrescenta, com uma ressalva. “Porque existe um imperativo legal de ouvir a CPCS no âmbito da determinação da retribuição mínima mensal garantida, nos termos do art.º 273.º do Código do Trabalho, a CAP, responsavelmente, participará na CPCS para, exclusivamente, discutir esta matéria e permitir que a mesma possa evoluir positivamente, como legalmente exigido”, lembra a confederação dos agricultores.





“Pressupondo que o Governo quererá apresentar a subida do SMN para 705 euros mensais, conforme publicamente anunciado, a CAP comunica que viabilizará esta atualização” garante a confederação.