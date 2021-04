Patronato moçambicano alerta que raptos travam investimento no país

"Esta mão humana [por detrás dos raptos] que é contra o desenvolvimento semeia terror e dor, luto e cria desinvestimento, dá uma imagem de um Moçambique instável", declarou Agostinho Vuma, em entrevista à agência Lusa.

Vuma avançou que há investidores estrangeiros que desistem de fazer negócios em Moçambique devido ao receio de raptos e à insegurança.

O presidente da CTA, a principal associação patronal em Moçambique, comparou o efeito dos raptos no ambiente de negócios ao dos ataques armados em Cabo Delgado, apontando que são formas de violência que tornam o país desinteressante para os investimentos.

"Esta onda [também se assemelha] àquilo que se está a ver em Palma [com ataques armados]", afirmou, assinalando que com os raptos também "são limitadas as liberdades e necessidades mais básicas do ser humano".

Os raptos em Moçambique, prosseguiu, continuam, porque há impunidade e os seus autores raramente são encontrados.

Agostinho Vuma avançou que a CTA criou um pelouro ligado à defesa e segurança para produzir "sugestões" para o Governo sobre como estancar a onda de raptos e a insegurança, no geral.

Após algumas semanas de acalmia, Maputo voltou a registar este tipo de delitos, com o rapto no domingo de um homem de nacionalidade indiana, numa das avenidas da capital, e de uma mulher, 49 anos, com nacionalidade portuguesa, à saída do Consulado Geral de Portugal, em Maputo, na terça-feira.

No ano passado, as autoridades moçambicanas registaram mais de 10 raptos, cujas vítimas são empresários ou seus familiares.