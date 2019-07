Paul Collier. "Analfabetismo económico" gerir países por saldos financeiros

António Mateus - RTP02 Jul, 2019, 07:58 / atualizado em 02 Jul, 2019, 08:32 | Economia

"A tentativa de gerir economias como se fossem uma versão grande de uma dona de casa da Suábia é analfabetismo económico", afirmou Paul Collier, entrevistado pelo jornalista António Mateus.



"O tipo de coisas que leva uma economia grega a uma contração de 25 por cento em muito poucos anos é uma economia de terramoto devastadora, que numa Europa sofisticada e rica nunca deveria ter acontecido. Foi uma vergonha tanto técnica como éticamente".



Elogiado por Bill Gates como um dos mais brilhantes economistas da atualidade, Paul Collier é professor universitário de Economia e Politicas Públicas, especialista nas áreas do desenvolvimento e do crescimento sustentado.



"Tenho a certeza de que o compromisso político que deveríamos fazer é o de curar as divisões sociais que se abriram nas sociedades. Isso exigirá que os bem sucedidos paguem mais mas não se trata de pôr os menos bem sucedidos a viver de subsídios mas sim torná-los mais produtivos", sublinhou o diretor do Centro Internacional de Crescimento."No final é uma igualização da produtividade e não apenas do consumo".Autor de mais de uma dezena de livros, na sua quase totalidade centrados no impacto e interligação entre a economia e respectivo impacto social, como o mais recente(com prefácio de Bill Gates), o académico britânico condena o Brexit como uma tragédia para o seu país."É uma tragédia que a Grã-Bretanha esteja de saída da União Europeia exatamente quando podia dar um contributo valioso para esta".