Paulo Neto Leite é o novo presidente executivo da Groundforce Portugal

11 Jul, 2017

Paulo Neto Leite, engenheiro químico com experiência no setor dos serviços e consultoria, passou a ser também vice-presidente do Conselho de Administração da Groundforce, empresa responsável pela assistência em terra a passageiros, operações em pista e carga aérea nos aeroportos, refere a informação divulgada.

Para o Conselho de Administração da Groundforce Portugal foi também nomeado Gonçalo Faria de Carvalho, que irá assumir as áreas de Auditoria e Controlo, enquanto Alfredo Casimiro mantém-se como presidente do Conselho de administração e Beatriz Filipe como `chief financial officer`.

No novo cargo desde 01 de julho, Paulo Neto Leite tem a tarefa de "consolidar a estratégia de crescimento sustentável definida", segundo a empresa.

Paulo Neto Leite iniciou a sua carreira na Andersen Consulting, tendo passado por empresas como a Sumolis e Portugal Telecom.

Esteve sete anos no Brasil à frente de vários negócios, como a DEDIC GPTI, uma das maiores empresas brasileiras de BPO Integrado (Contact Centers e TI) com 26.000 colaboradores.