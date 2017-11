PCP admite compromisso do Governo para aumentar IRC a empresas com lucros acima dos 35 milhões

Lusa09 Nov, 2017, 16:48 | Economia

"Podemos dizer que há um avanço, particularmente no plano do compromisso com o Governo do PS", afirmou Jerónimo de Sousa relativamente ao aumento do IRC e do fim do corte de 10% no subsídio de desemprego, na sede do PCP, em Lisboa, após um encontro com a Intervenção Democrática (ID).

Apesar de "não jurar a pés juntos", o secretário-geral dos comunistas portugueses afirmou que "existe grande abertura" da parte do executivo para acolher as duas propostas quanto ao aumento do IRC e do fim do corte de 10% no subsídio de desemprego, decretado pelo Governo PSD-CDS.

Jerónimo de Sousa lembrou que ainda está em curso o debate na especialidade do Orçamento do Estado em que estas duas questões serão decididas, antes da votação final global do Orçamento, em 27 de novembro.