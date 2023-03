PCP agenda debate de urgência no Parlamento sobre aumentos dos preços

O PCP agendou para a próxima quinta-feira um debate de urgência no Parlamento sobre os aumentos dos preços. O secretário-geral comunista falou numa iniciativa do partido sobre a situação de Portugal na União Europeia. Paulo Raimundo acusou o Governo de estar ao lado da direita contra as propostas do PCP de controlo dos preços dos bens essenciais.