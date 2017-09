PCP anuncia projeto-lei para repor indemnizações por despedimento sem justa causa

Lusa24 Set, 2017, 16:24 | Economia

"Avançaremos já, nos próximos dias, na Assembleia da República, com um projeto-lei que visa repor os valores devidos por indemnização em caso despedimento sem justa causa, que o governo anterior reduziu drasticamente", prometeu Jerónimo de Sousa.

O líder do PCP discursava perante militantes e ativistas num almoço-comício autárquico da CDU, que junta comunistas, ecologistas e independentes, em Aveiras de Cima, Azambuja.

"Com as alterações introduzidas por essa maioria de desastre (PSD/CDS-PP), os patrões viram facilitado, em muito, os despedimentos dos trabalhadores, já que eram poupados em milhares e milhares de euros", lamentou.

Defendendo a necessidade de potenciar a produção nacional e "inverter o rumo desastroso a que PSD e CDS sujeitaram o país, nos últimos quatro anos", Jerónimo de Sousa comentou os recentes dados positivos da economia portuguesa.

"Os últimos indicadores revelam um crescimento económico a tocar nos 3%, que é importante do ponto de vista da recuperação económica do país que, lembre-se, parte de um patamar do PIB [Produto Interno Bruto] muito baixo", referiu.

Porém, alertou: "mas esse crescimento é de certa forma limitado pelos desequilíbrios que a economia revela - com o aumento do consumo, do investimento e das exportações têm aumentado também significativamente as importações".

"É preciso apoiar o aparelho produtivo e a produção. É preciso substituir importações pela produção nacional para permitir que este crescimento deixe de ser um elemento apenas de passagem, mas seja um elemento que se consolide no futuro", afirmou.