PCP considera orçamento "limitado", mas admite acolher propostas dos comunistas

Minutos depois de o Governo ter entregue o orçamento na Assembleia da República, a líder parlamentar em exercício do PCP, Paula Santos, fez uma "primeira leitura" acerca do documento, com críticas, mas reconheceu que acolhe algumas ideias propostas pelo partido.

Além de não dar "resposta aos problemas imediatos e emergentes com que os trabalhadores e o povo estão confrontados" devido à pandemia de covid-19, também não responde à preocupação de "garantir os salários integralmente a todos", no chamado `lay-off`, aos problemas de tesouraria das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) ou de proteção social nem do Serviço Nacional de Saúde (SNS)

"Este é um Orçamento Suplementar é limitado, não obstante acolher uma série de propostas do PCP", afirmou, dando o exemplo do apoio extraordinário aos trabalhadores independentes, "embora não seja tão abrangente", a suspensão do pagamento por conta das MPME ou ainda a melhoria no acesso ao subsídio social de desemprego.