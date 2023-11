PCP contra falsas bipolarizações nas eleições e avisa que não alimentará ilusões

O secretário-geral comunista recusou hoje "falsas bipolarizações" políticas tendo em vista as eleições legislativas, e avisou que nada se espere do PS e, principalmente, que não se conte com o PCP para alimentar ilusões.

Estes recados foram transmitidos por Paulo Raimundo no discurso de encerramento do PCP na Voz do Operário, em Lisboa, na parte em que se referiu às eleições legislativas de 10 de março.

"Não contem com o PCP para alimentar ilusões. As ilusões não pagam as contas e só servem para manter tudo tal como está. Não se espere nada que possa vir do PS para combater verdadeiramente as desigualdades", declarou, já depois de ter considerado as eleições legislativas antecipadas "uma oportunidade para abrir um outro caminho".

Para o líder comunista, o próximo ato eleitoral constitui "uma oportunidade para reforçar o PCP e a CDU".

"Podem antecipar todos os cenários possíveis e imaginários. Mas aquilo que determinará o dia a seguir às eleições é a força e os deputados que o PCP e a CDU tiverem. Vamos crescer mesmo contra a vontade dos que dão corda à suposta bipolarização", assegurou, já depois de ter advertido em relação ao caráter nefasto das sondagens.

Neste contexto, o secretário-geral do PCP criticou aqueles que procuram reduzir o essencial da disputa eleitoral a uma luta "entre esquerda e direita, reduzindo tudo à máxima tudo pela forma, nada pelo conteúdo".

"Mas é em torno do conteúdo da política que se trava o verdadeiro confronto sobre quais as políticas e a quem servem essas políticas. O confronto entre a política ao serviço dos grupos económicos e a alternativa pelos trabalhadores, pelo povo e o país. O que está e vai estar em confronto é a opção de entregar oito mil milhões de euros públicos para os grupos privados do negócio da doença e a alternativa de salvar o Serviço Nacional de Saúde, fixar profissionais e responder às necessidades dos utentes", sustentou.

Paulo Raimundo foi ainda mais longe em defesa da sua tese, advogando que o "confronto está entre as criminosas privatizações e o controlo público de instrumentos estratégicos de soberania e pela produção nacional".

"O confronto é e será entre as contas certas de uns poucos e a incerteza nas contas na vida de todos os dias de muitos. E se dúvidas houvesse, estes últimos dois anos foram reveladoras das suas opções e a quem servem. Opções de fundo que contam com o aplauso de PSD, CDS, Chega e IL", acrescentou, numa nova crítica dirigida ao Governo do PS.