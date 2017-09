PCP desvaloriza "ratings" e preferia "boa notícia" de um Portugal soberano

Lusa16 Set, 2017, 13:22 | Economia

"A boa notícia que poderia haver era Portugal assumir a sua soberania no plano económico e monetário. Isso sim, seria uma boa notícia porque é esse caminho que determinará, independentemente desses avisos, a reposição de rendimentos e direitos do povo português", disse Jerónimo de Sousa, numa ação de rua em Vendas Novas, Évora, na campanha para as eleições autárquicas de 01 de 0utubro.

A agência de notação financeira Standard and Poor`s decidiu sexta-feira tirar Portugal do `lixo`, revendo em alta o `rating` atribuído à dívida soberana portuguesa de `BB+` para `BBB-`, um primeiro nível de investimento.

"O caminho é de afirmação nacional, de contar com as próprias forças, de construir o caminho de um Portugal soberano, desenvolvido, de progresso, com uma economia em crescendo e o emprego a aumentar. Não deleguemos noutros aquilo que pertence aos portugueses", insistiu o líder da Coligação Democrática Unitária (CDU), que integra comunistas, ecologistas e independentes.

Com esta revisão em alta para `BBB-`, com perspetiva `estável`, Portugal volta a ter uma notação de investimento, atribuída por uma das três principais agências de `rating` mundiais.

Desde 2012 que a agência atribuía à dívida soberana portuguesa um rating `BB+`, a nota mais elevada de não investimento, com uma perspetiva `estável`.

Jerónimo de Sousa questionou ainda "qual a natureza e quem determina as decisões dessas agências, que acabam por pressionar cada país".