PCP diz que aeroporto em Alcochete é a opção que melhor serve o país

"A solução Alcochete é a que favorece mais a necessidade que temos. Esta é a expectativa que temos e a que corresponde às necessidades do país", afirmou Paulo Raimundo.

À margem de uma visita ao museu de Serralves, no Porto, o secretário-geral do PCP disse também esperar que o Governo aponte uma solução para o novo aeroporto e não anuncie "um caminho para atrasarar ainda mais o novo aeroporto", defendendo que, quem tem decisões sobre a matéria é o Governo.

"Quem decide as infraestruturas, investimentos e destino do país é o Governo, não é a ANA, nem a Vinci", observou, dizendo que irá aguardar pela decisão do Conselho de Ministro para, se necessário, comentar a escolha.

O Governo deverá aprovar hoje na reunião do Conselho de Ministros, marcada para as 15:30, a localização do novo aeroporto de Lisboa, segundo vários órgãos de comunicação social.