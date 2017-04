PCP diz que PS vai viabilizar grupo de trabalho na AR sobre dívida

Lusa 28 Abr, 2017, 13:17 | Economia

"A criação deste grupo de trabalho tem a concordância do PS, portanto é previsível que seja aprovado e poderá iniciar o seu trabalho com a recolha de informação relevante sobre dívida pública e externa, a audição de um leque alargado de entidades, instituições e individualidades que possam dar o seu contributo", afirmou o parlamentar do PCP na Assembleia da República.

O PCP propôs na quinta-feira a constituição de um grupo de trabalho sobre a dívida na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA), horas depois de a sua iniciativa de criar uma comissão eventual sobre o endividamento ter sido chumbada em plenário com os votos do PS, a abstenção de PSD e CDS-PP e o apoio do BE, PEV e PAN.