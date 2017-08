Partilhar o artigo PCP e BE queriam fim das penalizações para quem tivesse 40 ou mais anos de carreira contributivas Imprimir o artigo PCP e BE queriam fim das penalizações para quem tivesse 40 ou mais anos de carreira contributivas Enviar por email o artigo PCP e BE queriam fim das penalizações para quem tivesse 40 ou mais anos de carreira contributivas Aumentar a fonte do artigo PCP e BE queriam fim das penalizações para quem tivesse 40 ou mais anos de carreira contributivas Diminuir a fonte do artigo PCP e BE queriam fim das penalizações para quem tivesse 40 ou mais anos de carreira contributivas Ouvir o artigo PCP e BE queriam fim das penalizações para quem tivesse 40 ou mais anos de carreira contributivas