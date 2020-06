PCP exige ação contra "vírus" de baixos salários e precariedade

A deputada comunista Diana Ferreira apresentou uma série de casos de empresas que, desde o início da pandemia de covid-19, em março, despediram ou colocaram em `lay off` centenas de trabalhadores, números incluídos na estatística de novos 100 mil desempregados nos últimos três meses.

Foram os casos da Superbock, que distribuiu 50 milhões de euros em 2019 e agora anuncia "o despedimento de 10% dos seus trabalhadores, ou ainda da Hutchinson ou Preh, que, também com lucros, despediram 500 pessoas cada.

O surto epidémico, afirmou, "expôs de forma muito clara e crua, a natureza opressora e exploradora do capitalismo" e fez aumentar problemas que vinham do passado, "como a precariedade, no trabalho e na proteção social".

"Metade dos desempregados", disse Diana Ferreira, "não tem proteção social" e, por isso, "é preciso também agir no combate a outros vírus que andam aí há décadas" -- "o vírus da exploração, da precariedade, dos baixos salários, do empobrecimento e das políticas que os alimentam".

A culpa destes e de outros vírus, anotou, é de "décadas de política de direita e de sucessivos Governos do PS, PSD e CDS que, com as suas opções políticas, as têm perpetrado".