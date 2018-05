PCP incita Governo português a "atitude firme e enérgica" face a orçamento europeu

Lusa03 Mai, 2018, 17:20 | Economia

"O PCP reclama do Governo português uma atitude firme e enérgica na defesa dos interesses nacionais. Não basta exigir que não haja redução dos montantes atribuídos ao país. É necessário questionar os critérios, as prioridades, as orientações e políticas que estão em curso na União Europeia (UE)", lê-se em comunicado.

Segundo os comunistas, "é necessário (...) que o país se bata não só pela recusa de qualquer corte nas verbas de coesão e da agricultura, mas pelo seu reforço no quadro do reforço dos meios financeiros do orçamento comunitário, a par de uma redistribuição criteriosa e adequada pelos Estados-membros em função dos seus níveis de desenvolvimento económico e social".

Portugal deve ainda, segundo o PCP, lutar pelo "ajustamento da contribuição de cada Estado-membro proporcionalmente à sua dimensão e grau de desenvolvimento (implicando o aumento da contribuição das grandes potências), tendo por base o respectivo Rendimento Nacional Bruto, tendo em conta os níveis de desenvolvimento económico e social dos diversos Estados".

A Comissão Europeia propôs na quarta-feira um orçamento plurianual da UE para o período 2021-2027 de 1,279 biliões de euros, equivalente a 1,11% do rendimento nacional bruto da UE a 27 (já sem o Reino Unido), que prevê cortes que podem atingir os 7% na Política de Coesão e os 5% na Política Agrícola Comum.

A proposta de Bruxelas conduzirá ao "aprofundamento da divergência de Portugal face a outros países na UE e não para a diminuição das injustiças e desigualdades na sociedade e assimetrias no território, para a promoção do aparelho produtivo nacional, para a diminuição da dependência externa", defendeu o PCP.

"O objetivo assumido de aumento dos chamados `novos recursos próprios`, visando o financiamento do orçamento da UE, incluindo com a criação de impostos à escala da UE, não pode deixar de ser lido como um aprofundamento do federalismo e uma usurpação e transferência de novas parcelas da nossa soberania", lê-se ainda na nota do PCP.

Os responsáveis comunistas referem ainda que as orientações europeias "têm sempre contado com o apoio de PS, PSD e CDS" e que "o tempo e a vida demonstram que os fundos da UE nunca compensaram (nem podiam compensar) as perdas de soberania, a destruição da produção nacional e o comprometimento de possibilidades de desenvolvimento do país, que resultaram e resultam do mercado único, do Euro e das políticas comuns da UE".