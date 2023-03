PCP justifica "forte adesão" à greve com "razões justas" das reivindicações

Em declarações aos jornalistas, à porta do Hospital de S. João, no Porto, onde a adesão à greve marcada para hoje foi "perto de 85%", Paulo Raimundo afirmou que "há dinheiro" mas este tem que ser é bem distribuído.

"Aquilo que determina esta grande adesão à greve da Administração Pública em todos os setores é as razões justas que estes trabalhadores têm para protestar. Aquilo que estes trabalhadores estão a exigir, e justamente, é o reconhecimento das suas carreiras, aumento dos salários que dê resposta às necessidades que se colocam com o aumento do custo de vida", considerou.

Segundo o líder comunista, "não vale apena" o Governo "vir com o choradinho que não há dinheiro, que está tudo muito mal".

"Há muito dinheiro, é preciso que ele seja distribuído de forma justa e correta", defendeu.

Paulo Raimundo salientou ainda que "é preciso respeito" pelos trabalhadores da Administração Pública.

"Estas pessoas que fazem os serviços públicos funcionarem todos os dias, sem eles não há serviço público, [é preciso] que haja reconhecimento do valor que têm".

A Frente Comum, que convocou a greve de hoje já anunciou que a adesão à greve está a ser elevada, com muitas escolas encerradas e hospitais a funcionar em mínimos, segundo a Frente Comum, que convocou a paralisação.